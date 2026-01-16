Muere mujer tras incendiarse su auto, esposo sobrevive

TAMASOPO.- Un matrimonio sufrió un aparente accidente en la carretera Tambaca–San Jerónimo, en el municipio de Tamasopo; la mujer falleció al quedar atrapada en el vehículo en llamas, mientras que su esposo logró sobrevivir, aunque se encuentra en estado grave; las autoridades investigan el caso.

Los hechos habrían ocurrido durante la madrugada de este jueves. Feliciano y su esposa, Mayra Lizeth, ambos vecinos del barrio Pedregal, fueron vistos la noche anterior en una convivencia que se realizó por el rumbo del paraje El Trampolín.

Posteriormente se dirigieron al rumbo de la delegación de Rascón -se desconocen los motivos- y, de manera extraoficial, se presume que cuando regresaban a su domicilio, a bordo de un vehículo marca Mazda, algo les sucedió.

Las autoridades encontraron el vehículo en llamas, fuera de la cinta asfáltica, dentro quedó atrapada Mayra, y afuera se encontraba Feliciano, con fracturas en varias partes del cuerpo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A simple vista parecía un accidente, sin embargo al vehículo no se le observaban golpes de consideración, y tampoco había alguna huella de frenado.

Socorristas de Protección Civil Municipal auxiliaron al hombre, y fue trasladado a la clínica del IMSS para recibir atención médica. Policías de esta localidad se quedaron resguardándolo.

La zona del accidente fue acordonada y, tras el amanecer, arribó personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de los restos de la víctima, que fueron trasladados al Servicio Médico Legal. La dependencia mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.