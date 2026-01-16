logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OPTIMISTAS!

Fotogalería

¡OPTIMISTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

La GCE debilita estructuras criminales

Por Redacción

Enero 16, 2026 03:00 a.m.
A
La GCE debilita estructuras criminales

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, construye diariamente con trabajo y disciplina espacios seguros para todas y todos los potosinos.

Nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal realizaron operativos en los municipios de Villa de Arriaga y Villa de Ramos, debilitando estructuras criminales que buscan dañar la paz y tranquilidad del estado.

En una primera intervención, realizada en la zona centro de Villa de Arriaga, se detuvo a Juan "N", de 26 años, quien fue identificado como objetivo criminal prioritario, asegurándole 42 dosis de "cristal", así como un foco y una caja, indicios relacionados con la presunta actividad de narcomenudeo.

De manera paralela, y como resultado de los recorridos de seguridad y vigilancia implementados para inhibir conductas delictivas, en la localidad El Zacatón, en el municipio de Villa de Ramos, se logró la detención de Felipe "N" de 22 años y María "N" de 23 años, quienes, asegurándoles 14 dosis de "cristal" y una camioneta Chevrolet Tahoe.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La SSyPCE, refrenda su compromiso de mantener acciones permanentes de vigilancia y combate al delito, con el objetivo de reducir la distribución de drogas, prevenir la violencia y fortalecer la seguridad y tranquilidad de las familias potosinas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lesionados, padre e hijo tras volcar en la Valles-Tampico
Lesionados, padre e hijo tras volcar en la Valles-Tampico

Lesionados, padre e hijo tras volcar en la Valles-Tampico

SLP

Huasteca Hoy

Fueron auxiliados por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias

Cuatro lesionados por choque múltiple en Ciudad Valles
Cuatro lesionados por choque múltiple en Ciudad Valles

Cuatro lesionados por choque múltiple en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Los hechos, este jueves por la mañana en Altavista

Abandonan maletín con marihuana y cristal en Abastos
Abandonan maletín con marihuana y cristal en Abastos

Abandonan maletín con marihuana y "cristal" en Abastos

SLP

PULSO

Se incendia vehículo tras choque en Tamasopo; muere una mujer
Se incendia vehículo tras choque en Tamasopo; muere una mujer

Se incendia vehículo tras choque en Tamasopo; muere una mujer

SLP

Huasteca Hoy

Su pareja fue trasladada en estado grave a un hospital