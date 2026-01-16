La GCE debilita estructuras criminales

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, construye diariamente con trabajo y disciplina espacios seguros para todas y todos los potosinos.

Nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal realizaron operativos en los municipios de Villa de Arriaga y Villa de Ramos, debilitando estructuras criminales que buscan dañar la paz y tranquilidad del estado.

En una primera intervención, realizada en la zona centro de Villa de Arriaga, se detuvo a Juan "N", de 26 años, quien fue identificado como objetivo criminal prioritario, asegurándole 42 dosis de "cristal", así como un foco y una caja, indicios relacionados con la presunta actividad de narcomenudeo.

De manera paralela, y como resultado de los recorridos de seguridad y vigilancia implementados para inhibir conductas delictivas, en la localidad El Zacatón, en el municipio de Villa de Ramos, se logró la detención de Felipe "N" de 22 años y María "N" de 23 años, quienes, asegurándoles 14 dosis de "cristal" y una camioneta Chevrolet Tahoe.

La SSyPCE, refrenda su compromiso de mantener acciones permanentes de vigilancia y combate al delito, con el objetivo de reducir la distribución de drogas, prevenir la violencia y fortalecer la seguridad y tranquilidad de las familias potosinas.