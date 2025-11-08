Muere pasajera en autobusazo sobre la Valles-Tamazunchale

TANCANHUITZ. -El conductor de un camión materialista realizó una maniobra prohibida sobre la carretera federal Valles-Tamazunchale, lo que provocó un choque contra un autobús de la línea Transportes Vencedor.

Como resultado, una mujer perdió la vida y hubo siete personas lesionadas. Fuentes oficiales informaron que los heridos viajaban como pasajeros en el autobús, el cual se dirigía de Tancanhuitz hacia Ciudad Valles.

Los lesionados fueron identificados como: Andrea Cano Rodríguez, de 49 años de edad; Adriana Medina Domínguez, de 18 años; Griselda Trejo Hernández, de 55 años; Catalina Álvarez Chávez, de 75 años; Justino Hernández Santiago, de 31 años; Celestino Flores Martínez, de 58 años y Benita Rodríguez Guzmán, de 52 años de edad.

Mientras que la persona fallecida fue identificada como Carmela "N", de 51 años de edad, originaria del ejido Chantol, en Ciudad Valles.

El chofer del camión materialista, señalado como presunto responsable del accidente, se dio a la fuga y no ha sido localizado.

De acuerdo con la información preliminar, el camión circulaba de norte a sur, del ejido Palmira hacia el crucero Marcelino Zamarripa (conocido como crucero de Aquismón). Pero habría utilizado un espacio divisorio entre los muros de concreto para intentar retornar, atravesándose así en el camino del autobús, lo que provocó el impacto.

Paramédicos de la Cruz Roja, brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias y personal del sector salud de distintos municipios acudieron al lugar para brindar los auxilios correspondientes.

Asimismo, elementos policiales se desplazaron para tomar conocimiento del accidente y los vehículos fueron enviados a una pensión mientra que el caso se turnó ante el Ministerio Público para las diligencias correspondientes.