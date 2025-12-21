Mueren en accidentes 2 personas, en Matlapa

MATLAPA.- Dos hombres jóvenes, uno de ellos profesor originario de Tamazazunchale y el otro de oficio pastelero con domicilio en Matlapa, perdieron la vida de manera trágica en distintos accidentes carreteros en este municipio, la noche del pasado viernes.

En el primer caso se trató del profesor Isaí Hernández Bautista de 32 años de edad, quien destacaba en el ámbito deportivo en el municipio de Tamazunchale; perdió la vida tras chocar su vehículo contra un autobús sobre la carretera federal México-Laredo.

La madrugada de este sábado, en el tramo carretero Matlapa–Tamazunchale, falleció el profesor Obed Isai Hernández Bautista, de 32 años de edad, quien se desempeñaba como director técnico del equipo de futbol Deportivo El Sol, en el municipio de Tamazunchale.

Fuentes oficiales informaron que el infortunado conducía un vehículo color guinda y que, a la altura de la colonia Apanco, en el municipio de Matlapa, chocó de frente contra un autobús de la línea Transportes Vencedor.

El segundo accidente se suscitó en sobre la carretera federal 85 México-Laredo, a la altura del Internado Indígena CISDEPI, en Matlapa, en donde perdió la vida Óscar Azael Godínez, quien se desempeñaba como pastelero, tenía 34 años de edad y residía en la colonia Apanco.

El fatal percance ocurrió cerca de la medianoche del viernes en el tramo carretero Matlapa-Axtla, a la altura del internado.

Óscar conducía una motocicleta color negro, y por motivos hasta el momento desconocidos perdió el control de la unidad, se salió del carril de circulación y se impactó contra un poste. El accidente fue reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1, por lo que de inmediato acudieron socorristas; sin embargo, el motociclista ya no contaba con signos vitales.

En los dos hechos personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar el levantamiento de los cuerpos trasladarlos al Servicio Médico Legal para las diligencias correspondientes.