Seguridad

Mujer pierde la vida en desigual choque en Tamuín

Viajaba como acompañante, en el asiento del copiloto, a bordo de un auto Chevrolet Optra

Por Redacción

Enero 29, 2026 03:00 a.m.
A
Mujer pierde la vida en desigual choque en Tamuín

TAMUÍN.- Un vehículo chocó contra la parte trasera de un camión materialista sobre la carretera libre Valles–Tampico, dejando como saldo una mujer sin vida.

El accidente ocurrió este miércoles, poco antes del amanecer. La víctima fue identificada como María del Socorro Anastacio, de 44 años de edad, trabajadora del Gobierno del Estado y vecina del fraccionamiento Bicentenario de Ciudad Valles.

La mujer viajaba como acompañante, en el asiento del copiloto, a bordo de un automóvil Chevrolet Optra color negro, el cual era conducido por su esposo. En el asiento trasero de la unidad viajaba Dulce Flor Medina, de 46 años, hermana del conductor.

De acuerdo con la información recabada, el vehículo había salido de Tamuín con dirección a Ciudad Valles, pero al circular por una recta, cerca del kilómetro 19 de la carretera federal número 70, se impactó contra un camión cargado con cemento, el cual presuntamente se encontraba detenido o avanzaba a muy baja velocidad.

Según el testimonio del conductor del sedán, no logró ver el camión debido a que aún era de noche y aparentemente la pesada unidad no tenía las luces encendidas, por lo que terminó chocando contra la parte posterior izquierda.

El accidente fue reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1, acudiendo de inmediato al auxilio los Bomberos Voluntarios de Tamuín, así como elementos de la Policía Municipal.

María del Socorro falleció de manera instantánea, ya que el impacto fue del lado en el que viajaba. Su esposo presentó únicamente golpes leves, mientras que Dulce Flor sufrió lesiones de mayor consideración, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Los policías municipales apoyaron en las labores de abanderamiento y, posteriormente, elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo del resguardo del área.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento de indicios y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal. La investigación continúa para deslindar responsabilidades.

