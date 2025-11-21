logo pulso
Mujer se recarga en el portón de una casa y la muerde un perro

Por Redacción

Noviembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Mujer se recarga en el portón de una casa y la muerde un perro

CIUDAD VALLES.- Una mujer que se recargó en el portón de un domicilio particular fue atacada por un perro, en la zona centro de Ciudad Valles.

La afectada es Magdalena Ortiz, de 55 años de edad, quien poco antes del mediodía se detuvo a descansar bajo la sombra, en la acera de la calle Niños Héroes, entre Juan Sarabia y Obregón.

Sin embargo, decidió apoyarse en el portón de una casa sin imaginar que dentro había un perro bravo; el animal metió el hocico por una rendija y la mordió en un brazo.

La mujer sufrió una herida y fue auxiliada por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE); no obstante, se negó a ser trasladada a un centro médico.

