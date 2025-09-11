logo pulso
No hay certeza de que restos sean de estadounidense: FGE

Hasta el momento ningún familiar del ciudadano norteamericano se ha presentado ante la FGE, señaló García Cázares

Por Rubén Pacheco

Septiembre 11, 2025 02:18 p.m.
A
No se tiene certeza que los recientes restos localizados en el municipio de Villa Juárez, correspondan al activista estadounidense Paul Jonathan Brown, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Como lo ha comentado en entrevistas previas, por una cuestión de secrecía en la carpeta de investigación evitó precisar dónde fueron ubicados los indicios.

"No tenemos ningún dato concreto y los hallazgos no podemos nosotros establecer de quién se trata. Si son primeramente humanos y a quién pertenecen", complementó.

Aclaró que, si bien, hasta el momento ningún familiar del ciudadano norteamericano se ha presentado ante la FGE, se ha entregado "puntual respuesta" al Consulado General de Estados Unidos en Monterrey.

MINUTO A MINUTO

