Con droga detienen a una mujer

Como resultado de la atención inmediata a denuncias y reportes ciudadanos, policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a una mujer por presunta violencia familiar y posesión de metanfetaminas, esto en la colonia Villas de Cactus.

En respuesta rápida a una solicitud que pedía la presencia de la autoridad en la calle Oasis, en la colonia mencionada; agentes municipales se presentaron en el lugar, donde observaron en flagrancia a una mujer que agredía física y verbalmente a una menor. Al acercarse indicó que se trataba de su hija, y al mismo tiempo vecinos del lugar se acercaron para informar a la autoridad que no era la primera vez que agredía a la niña.

Después de entrevistar a la femenina, esta se identificó como Raquel “N” de 29 años, a quien se le encontró una dosis de un material blanco granulado semejante a la droga sintética conocida como “cristal”. De inmediato se le hizo saber que sería detenida por presunta violencia familiar y posesión de metanfetaminas, además se le informó sobre los derechos que le asisten.