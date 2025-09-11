Volcadura y choque en Carretera 57

La mañana de este jueves se registró la volcadura de un vehículo sobre la Carretera 57, a la altura de la entrada a la delegación de La Pila. Personal de primeros auxilios acudió al lugar para brindar atención a los involucrados.

Minutos después, en el mismo tramo carretero, pero posterior a la zona delegacional, se reportó un choque múltiple que ya es atendido por elementos de la Guardia Nacional.

Las autoridades informaron que, debido a los percances, el tránsito vehicular en la zona presenta fuerte carga y circulación lenta, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y tomar vías alternas.