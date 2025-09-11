logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REINA DE COVADONGA

Fotogalería

REINA DE COVADONGA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Volcadura y choque en Carretera 57

Dos percances a la altura de La Pila provocan tráfico lento; autoridades y cuerpos de auxilio atienden la zona.

Por Redacción

Septiembre 11, 2025 08:05 a.m.
A
Volcadura y choque en Carretera 57

La mañana de este jueves se registró la volcadura de un vehículo sobre la Carretera 57, a la altura de la entrada a la delegación de La Pila. Personal de primeros auxilios acudió al lugar para brindar atención a los involucrados.

Minutos después, en el mismo tramo carretero, pero posterior a la zona delegacional, se reportó un choque múltiple que ya es atendido por elementos de la Guardia Nacional.

Las autoridades informaron que, debido a los percances, el tránsito vehicular en la zona presenta fuerte carga y circulación lenta, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y tomar vías alternas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Volcadura y choque en Carretera 57
Volcadura y choque en Carretera 57

Volcadura y choque en Carretera 57

SLP

Redacción

Dos percances a la altura de La Pila provocan tráfico lento; autoridades y cuerpos de auxilio atienden la zona.

Con droga detienen a una mujer
Con droga detienen a una mujer

Con droga detienen a una mujer

SLP

Redacción

Caen tres mujeres por diferentes delitos
Caen tres mujeres por diferentes delitos

Caen tres mujeres por diferentes delitos

SLP

Redacción

Atrapan a un hombre por robo a comercio
Atrapan a un hombre por robo a comercio

Atrapan a un hombre por robo a comercio

SLP

Redacción