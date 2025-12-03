logo pulso
Operativos de la GCE dejan 35 detenidos y más de 5 kg de droga

La Guardia Civil Estatal detiene a 35 personas por diversos delitos en San Luis Potosí.

Por Redacción

Diciembre 03, 2025 02:00 p.m.
A
La Guardia Civil Estatal (GCE) informó que, como parte de los recorridos de seguridad realizados en las cuatro regiones de San Luis Potosí, 35 personas fueron detenidas por diversos delitos. Uno de los detenidos quedó a disposición de la Fiscalía General de la República por la probable portación de un arma de fuego en la capital del estado. El resto fue remitido a la Fiscalía General del Estado por hechos relacionados con robo de vehículo, robo, daños, portación de arma prohibida, violencia familiar y ataque peligroso.

Además, la corporación señaló que 25 personas más fueron aseguradas por la presunta posesión de estupefacientes. En estos casos se decomisaron 5 kilos 226 gramos de marihuana y 107.8 gramos de metanfetaminas. También fueron aseguradas dos armas de fuego, un cargador y 11 cartuchos útiles.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier incidente a los números de emergencia 9-1-1 y 089 de denuncia anónima.

