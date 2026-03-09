logo pulso
Padres solapan desmanes de hijos en La Constancia

Enfrentaron a policías para evitar que los arrestaran cuando se embriagaban

Por Redacción

Marzo 09, 2026 03:00 a.m.
A
Padres solapan desmanes de hijos en La Constancia

Un grupo de padres de familia se enfrentaron con elementos de la Guardia Civil de Soledad debido a que intentaban arrestar a sus hijos que se encontraban consumiendo bebidas embriagantes y escandalizando en la colonia Constancia.

Fue la tarde de este domingo, cuando los agentes recorrían la calle Zaragoza, en la mencionada colonia, en donde observaron un grupo de jóvenes que estaban consumiendo alcohol y escandalizaban en la vía pública, incluso se detectó olor a enervantes.

Por tal motivo, los agentes se detuvieron para abordarlos y hacerles saber que habría sanciones por faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno, pero en eso salieron los padres y arremetieron contra los policías, hubo jaloneos y hasta les arrebataron accesorios policiales.

Los sujetos escandalosos aprovecharon y se metieron a un domicilio particular y posteriormente los padres hicieron lo mismo, por lo que al final no se pudo detener a nadie y los agentes tuvieron que retirarse.

Incluso, en la calle quedaron envases de cerveza y pipas utilizadas para el consumo de enervantes como indicios de los desmanes de los jóvenes.

