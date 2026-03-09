Padres solapan desmanes de hijos en La Constancia
Enfrentaron a policías para evitar que los arrestaran cuando se embriagaban
Un grupo de padres de familia se enfrentaron con elementos de la Guardia Civil de Soledad debido a que intentaban arrestar a sus hijos que se encontraban consumiendo bebidas embriagantes y escandalizando en la colonia Constancia.
Fue la tarde de este domingo, cuando los agentes recorrían la calle Zaragoza, en la mencionada colonia, en donde observaron un grupo de jóvenes que estaban consumiendo alcohol y escandalizaban en la vía pública, incluso se detectó olor a enervantes.
Por tal motivo, los agentes se detuvieron para abordarlos y hacerles saber que habría sanciones por faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno, pero en eso salieron los padres y arremetieron contra los policías, hubo jaloneos y hasta les arrebataron accesorios policiales.
Los sujetos escandalosos aprovecharon y se metieron a un domicilio particular y posteriormente los padres hicieron lo mismo, por lo que al final no se pudo detener a nadie y los agentes tuvieron que retirarse.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Incluso, en la calle quedaron envases de cerveza y pipas utilizadas para el consumo de enervantes como indicios de los desmanes de los jóvenes.
no te pierdas estas noticias
GCE decomisa armas y casi 2 mil cartuchos
Rubén Pacheco
Además de armas, la GCE decomisó marihuana, cristal y cocaína, y detuvo a 975 personas en el primer bimestre.
Vuelca camioneta tras choque en Circuito Potosí
Redacción
El choque entre una camioneta Nissan Frontier y un Chevrolet Chevy causó la volcadura sin heridos.