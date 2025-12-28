Persecución en ciudad Valles deja 2 detenidos
Traían una camioneta sin placas de circulación
CIUDAD VALLES.- Policías de la Guardia Civil Estatal persiguieron a presuntos delincuentes en la colonia 20 de Noviembre.
La tarde de este sábado, policías y militares sitiaron la calle Mante del referido sector y, según vecinos, se llevaron detenidos a dos hombres.
De acuerdo con la información recabada, estos sujetos habían llegado a ese lugar en una camioneta Nissan negra, sin placas de circulación.
Eran perseguidos por oficiales de la Guardia Civil Estatal y descendieron de la Nissan para intentar huir a pie; sin embargo, llegaron refuerzos y finalmente fueron detenidos.
Hasta el momento se desconoce el motivo exacto de la detención y tampoco hay información sobre la identidad de los sujetos.
