logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"EL CASCANUECES" FESTIVAL NAVIDEÑO ZAMUDIO 2025

Fotogalería

"EL CASCANUECES" FESTIVAL NAVIDEÑO ZAMUDIO 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Persecución en ciudad Valles deja 2 detenidos

Traían una camioneta sin placas de circulación

Por Redacción

Diciembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Persecución en ciudad Valles deja 2 detenidos

CIUDAD VALLES.- Policías de la Guardia Civil Estatal persiguieron a presuntos delincuentes en la colonia 20 de Noviembre.

La tarde de este sábado, policías y militares sitiaron la calle Mante del referido sector y, según vecinos, se llevaron detenidos a dos hombres.

De acuerdo con la información recabada, estos sujetos habían llegado a ese lugar en una camioneta Nissan negra, sin placas de circulación.

Eran perseguidos por oficiales de la Guardia Civil Estatal y descendieron de la Nissan para intentar huir a pie; sin embargo, llegaron refuerzos y finalmente fueron detenidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Hasta el momento se desconoce el motivo exacto de la detención y tampoco hay información sobre la identidad de los sujetos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Asegura Fiscalía dos vehículos en Salinas y El Naranjo
Asegura Fiscalía dos vehículos en Salinas y El Naranjo

Asegura Fiscalía dos vehículos en Salinas y El Naranjo

SLP

Redacción

La Policía de Investigación recuperó una camioneta con reporte de hurto

Persecución en Ciudad Valles deja dos detenidos
Persecución en Ciudad Valles deja dos detenidos

Persecución en Ciudad Valles deja dos detenidos

SLP

Huasteca Hoy

Policías de la Guardia Civil Estatal capturan a sospechosos luego de persecución en la colonia 20 de Noviembre.

Roban planta de luz en construcción de Lomas; detienen a dos
Roban planta de luz en construcción de Lomas; detienen a dos

Roban planta de luz en construcción de Lomas; detienen a dos

SLP

Redacción

Los sujetos intentaban huir sobre la avenida Sierra Vista

Chofer de camioneta embiste a dos motociclistas en Tamuín
Chofer de camioneta embiste a dos motociclistas en Tamuín

Chofer de camioneta embiste a dos motociclistas en Tamuín

SLP

Huasteca Hoy

Fue necesario trasladarlos al Hospital Básico Comunitario