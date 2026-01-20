logo pulso
Pierde control y sale del camino en carretera 57

El conductor no sufrió lesiones pero sí hay daños materiales

Por Redacción

Enero 20, 2026 03:05 p.m.
A
Pierde control y sale del camino en carretera 57

Daños materiales se registraron este martes en una salida de camino de un automóvil Nissan en la carretera 57.

Fue por la mañana que se reportó un accidente, donde el conductor del automóvil circulaba sobre carriles centrales y al llegar a Granate, cerca de la salida a la lateral, perdió el control hacia su derecha y salió del camino.

Finalmente quedó en el área de camellón, pero sólo se reportaron daños. Elementos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del suceso.

SLP

Redacción

El conductor no sufrió lesiones pero sí hay daños materiales

