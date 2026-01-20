Pierde control y sale del camino en carretera 57

Daños materiales se registraron este martes en una salida de camino de un automóvil Nissan en la carretera 57.

Fue por la mañana que se reportó un accidente, donde el conductor del automóvil circulaba sobre carriles centrales y al llegar a Granate, cerca de la salida a la lateral, perdió el control hacia su derecha y salió del camino.

Finalmente quedó en el área de camellón, pero sólo se reportaron daños. Elementos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del suceso.