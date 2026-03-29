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Pierde el control y cae a desnivel en Circuito Potosí

Un automóvil perdió el control y cayó a un desnivel en Circuito Potosí, sin causar lesiones graves.

Por Redacción

Marzo 29, 2026 12:57 p.m.
A
Pierde el control y cae a desnivel en Circuito Potosí

Un accidente vehicular registrado antes del mediodía en el Circuito Potosí, a la altura de la colonia La Unión, dejó únicamente daños materiales y una persona con crisis nerviosa.

De acuerdo con el reporte, el percance ocurrió antes de las 12:00 horas, cuando un automóvil Chevrolet color azul circulaba sobre el Circuito Potosí con dirección a la carretera a Zacatecas. Metros antes de llegar a la calle Primera Primavera, el conductor perdió el control hacia su derecha y salió del camino, cayendo a un desnivel.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil Estatal, división Caminos, quienes confirmaron que no había personas lesionadas y procedieron con las maniobras para retirar la unidad del lugar.

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