Pierde el control y cae a desnivel en Circuito Potosí

Un accidente vehicular registrado antes del mediodía en el Circuito Potosí, a la altura de la colonia La Unión, dejó únicamente daños materiales y una persona con crisis nerviosa.

De acuerdo con el reporte, el percance ocurrió antes de las 12:00 horas, cuando un automóvil Chevrolet color azul circulaba sobre el Circuito Potosí con dirección a la carretera a Zacatecas. Metros antes de llegar a la calle Primera Primavera, el conductor perdió el control hacia su derecha y salió del camino, cayendo a un desnivel.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil Estatal, división Caminos, quienes confirmaron que no había personas lesionadas y procedieron con las maniobras para retirar la unidad del lugar.