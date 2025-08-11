logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BIENVENIDOS!

Fotogalería

¡BIENVENIDOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Pipa sufre volcadura

El pesado vehículo se impactó contra una guarnición en el río Españita

Por Redacción

Agosto 11, 2025 03:00 a.m.
A
Pipa sufre volcadura

Una pipa que circulaba por el bulevar del río Españita, sufrió aparatosa volcadura luego de impactarse contra la guarnición de concreto a la altura de la colonia Torres del Santuario, no hubo personas lesionadas aunque el tránsito sí se vio afectado.

El percance tuvo lugar cerca de las once de la noche del sábado, en que la pipa utilizada en el transporte de agua circulaba por el mencionado bulevar en dirección hacia la avenida Juárez.

Sin embargo, al salir de una curva por la calle Rafael Nieto, el conductor perdió el control del volante y así la unidad se impactó contra la guarnición y terminó volcada sobre su costado izquierdo, quedando atravesada en la zona de rodamiento.

Afortunadamente no se reportaron heridos en este caso pero fue necesaria la intervención de las autoridades, que retiraron la pipa mediante una grúa ya que ese carril tuvo que cerrarse por completo a la circulación y todo volvió a la normalidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Muere motociclista al caer al río Españita
Muere motociclista al caer al río Españita

Muere motociclista al caer al río Españita

SLP

Redacción

Lo encontraron flotando en aguas negras cerca de la carretera a México

Los arrestan por golpear a sus parientes
Los arrestan por golpear a sus parientes

Los arrestan por golpear a sus parientes

SLP

Redacción

Arrestan a una pareja con pistola y cartuchos
Arrestan a una pareja con pistola y cartuchos

Arrestan a una pareja con pistola y cartuchos

SLP

Redacción

Detienen a 333 infractores en una semana
Detienen a 333 infractores en una semana

Detienen a 333 infractores en una semana

SLP

Redacción