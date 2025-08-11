Pipa sufre volcadura

Una pipa que circulaba por el bulevar del río Españita, sufrió aparatosa volcadura luego de impactarse contra la guarnición de concreto a la altura de la colonia Torres del Santuario, no hubo personas lesionadas aunque el tránsito sí se vio afectado.

El percance tuvo lugar cerca de las once de la noche del sábado, en que la pipa utilizada en el transporte de agua circulaba por el mencionado bulevar en dirección hacia la avenida Juárez.

Sin embargo, al salir de una curva por la calle Rafael Nieto, el conductor perdió el control del volante y así la unidad se impactó contra la guarnición y terminó volcada sobre su costado izquierdo, quedando atravesada en la zona de rodamiento.

Afortunadamente no se reportaron heridos en este caso pero fue necesaria la intervención de las autoridades, que retiraron la pipa mediante una grúa ya que ese carril tuvo que cerrarse por completo a la circulación y todo volvió a la normalidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí