Policías de la GCE sufren fuerte choque

CIUDAD VALLES.- Sobre la carretera federal número 70, en el tramo Rioverde - San Luis, ocurrió un choque entre un vehículo y una patrulla de la Guardia Civil Estatal, dejando como saldo diez lesionados, entre ellos tres menores de edad, todos residentes de Ciudad Valles.

De manera oficial la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) informó que el accidente sucedió en el kilómetro 203, a la altura del municipio de San Nicolás Tolentino.

“De manera preliminar y según versión de testigos, refieren que un vehículo Kia color gris, presuntamente invadió el carril contrario a su circulación y se impactó contra la unidad 2754 de la Guardia Civil Estatal, provocando que la CRP 2727 no alcanzara a frenar a tiempo, suscitándose el choque múltiple”, se detalló en un comunicado.

Derivado de este accidente resultaron lesionados dos menores de edad, y dos adultos (hombre y mujer), quienes viajaban en el Kia.

Los niños, Axel Armando Maldonado Rosas y Cristo César Gómez Dolis, y otro del que no se dio información, ellos pertenecen a la academia de fútbol Santos, habían viajado a San Luis Potosí capital para participar en un partido de la liga New League Soccer tercer tiempo categoría Sub 13, y regresaban a Valles. Fueron auxiliados por personal de salud de Ciudad Fernández, y llevados a la clínica del ISSSTE.

La patrulla involucrada pertenece a la escolta del comandante regional de la Guardia Civil Estatal en la Huasteca, Óscar Hernández.

Cinco policías resultaron lesionados, y llegaron a su auxilio compañeros policías, quienes los llevaron a la clínica 50 del IMSS.

Hasta el momento, dos de los tres deportistas menores de edad se reportan graves, y la familia de la Academia Santos (Guerreros), pidió hacer oración para pedir por su pronta recuperación.