Vándalos son detectados con machete y cuchillo

En presencia que se despliega en el municipio, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por portación de arma prohibida, esto en las colonias Los Gómez y Rancho Pavón.

Los agentes transitaban sobre la calle Camino Viejo a San Pedro, a la altura de la colonia Los Gómez, donde notaron que un individuo comenzó a correr al percatarse de su presencia; el sujeto fue alcanzado y, luego de dialogar con él, se identificó como Francisco "N" de 45 años, encontrándole un objeto punzocortante similar a un cuchillo.

Por su parte, Gerardo "N" de 18 años fue detectado en el Andador del Cantil, en la colonia Rancho Pavón, cuando cometía faltas administrativas, localizándole un utensilio con hoja metálica afilada, semejante a un machete.

A ambos se les dio a conocer que serían detenidos por portación de arma prohibida, y posteriormente fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

