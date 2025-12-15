logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

THE PARK

Fotogalería

THE PARK

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Vándalos son detectados con machete y cuchillo

Por Redacción

Diciembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Vándalos son detectados con machete y cuchillo

En presencia que se despliega en el municipio, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por portación de arma prohibida, esto en las colonias Los Gómez y Rancho Pavón.

Los agentes transitaban sobre la calle Camino Viejo a San Pedro, a la altura de la colonia Los Gómez, donde notaron que un individuo comenzó a correr al percatarse de su presencia; el sujeto fue alcanzado y, luego de dialogar con él, se identificó como Francisco "N" de 45 años, encontrándole un objeto punzocortante similar a un cuchillo.

Por su parte, Gerardo "N" de 18 años fue detectado en el Andador del Cantil, en la colonia Rancho Pavón, cuando cometía faltas administrativas, localizándole un utensilio con hoja metálica afilada, semejante a un machete.

A ambos se les dio a conocer que serían detenidos por portación de arma prohibida, y posteriormente fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque entre tráileres deja un lesionado en Villa de Arriaga
Choque entre tráileres deja un lesionado en Villa de Arriaga

Choque entre tráileres deja un lesionado en Villa de Arriaga

SLP

Redacción

Actos de rapiña siguen a la colisión de tráileres en Villa de Arriaga, dejando un herido

Solo daños tras salida de camino en la carretera 57
Solo daños tras salida de camino en la carretera 57

Solo daños tras salida de camino en la carretera 57

SLP

Redacción

El accidente ocurrió después de las 6:00 de la mañana

Cae supuesto "narco" traía 60 dosis de cristal
Cae supuesto "narco" traía 60 dosis de cristal

Cae supuesto "narco" traía 60 dosis de cristal

SLP

Redacción

Policías de Soledad lo detectaron en el Fracc. San Francisco de Asís

Capturan a sujeto con droga en Col. El Aguaje 2000
Capturan a sujeto con droga en Col. El Aguaje 2000

Capturan a sujeto con droga en Col. El Aguaje 2000

SLP

Redacción

Al parecer andaba vendiendo junto con otro que logró huir