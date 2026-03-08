logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Fotogalería

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Por alcance, chocan dos carros en la avenida Salvador Nava

Por Redacción

Marzo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Por alcance, chocan dos carros en la avenida Salvador Nava

La avenida Salvador Nava Martínez volvió a ser escenario de un choque por alcance suscitado a la altura de la colonia Himno Nacional, en donde los daños materiales fueron considerables pero no hubo personas lesionadas.

El reporte del accidente se dio a las autoridades después de las 09:00 de la mañana de este sábado, inicialmente un automóvil Geely de color azul, circulaba sobre carriles centrales de la avenida Salvador Nava.

Al llegar a la altura de la calle Geólogos, en la citada colonia, el conductor no guardó su distancia de seguridad y así chocó de frente contra la parte posterior de un un automóvil Jetta color gris que también por ahí se desplazaba.

Por el golpe recibido, el Jetta se proyectó a su vez contra un árbol que ahí se ubica, quedando atravesado en el carril derecho generando tráfico vehicular.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Peritos de la Policía Vial Municipal acudieron a tomar conocimiento del accidente, en el cual por suerte nadie resultó lesionado y se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo en la particular.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque en Circuito Potosí deja daños materiales
Choque en Circuito Potosí deja daños materiales

Choque en Circuito Potosí deja daños materiales

SLP

Redacción

El muro que divide carriles quedó obstruido tras el impacto del vehículo

Abandonan vehículo tras dar muerte a una motociclista
Abandonan vehículo tras dar muerte a una motociclista

Abandonan vehículo tras dar muerte a una motociclista

SLP

Huasteca Hoy

Elementos de Seguridad Pública localizaron la camioneta en Los Naranjos

Choque por alcance en Salvador Nava; sólo daños
Choque por alcance en Salvador Nava; sólo daños

Choque por alcance en Salvador Nava; sólo daños

SLP

Redacción

El sedán azul proyectó a un Volkswagen gris contra un árbol, bloqueando un carril.

Aprehenden a sujeto que golpeó a un vigilante
Aprehenden a sujeto que golpeó a un vigilante

Aprehenden a sujeto que golpeó a un vigilante

SLP

Redacción

En Puerta de Piedra, lo amenazó con pistola y le lanzó varios golpes al rostro