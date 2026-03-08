Por alcance, chocan dos carros en la avenida Salvador Nava

La avenida Salvador Nava Martínez volvió a ser escenario de un choque por alcance suscitado a la altura de la colonia Himno Nacional, en donde los daños materiales fueron considerables pero no hubo personas lesionadas.

El reporte del accidente se dio a las autoridades después de las 09:00 de la mañana de este sábado, inicialmente un automóvil Geely de color azul, circulaba sobre carriles centrales de la avenida Salvador Nava.

Al llegar a la altura de la calle Geólogos, en la citada colonia, el conductor no guardó su distancia de seguridad y así chocó de frente contra la parte posterior de un un automóvil Jetta color gris que también por ahí se desplazaba.

Por el golpe recibido, el Jetta se proyectó a su vez contra un árbol que ahí se ubica, quedando atravesado en el carril derecho generando tráfico vehicular.

Peritos de la Policía Vial Municipal acudieron a tomar conocimiento del accidente, en el cual por suerte nadie resultó lesionado y se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo en la particular.