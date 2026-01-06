Por cafres y daños a la propiedad encarcelan a 4

Derivado de la presencia que se despliega en la demarcación, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a tres hombres por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito, y a una mujer por presuntos daños a la propiedad, esto en las colonias Los Gómez, Privada San Sebastián, Minas de San Pedro y Rancho Pavón.

En la calle Camino Viejo a Cerro de San Pedro, en la colonia Los Gómez, oficiales municipales ubicaron a un individuo que circulaba en un vehículo marca Kia Forte de color rojo, manejaba a exceso de velocidad y errático, después de darle alcance lo entrevistaron y se identificó como Uriel "N" de 25 años.

Sobre la Privada San Sebastián, en la colonia del mismo nombre, policías soledenses observaron a un sujeto que conducía temerariamente y arriba del límite de velocidad, luego de darle alcance se presentó como José "N" de 45 años, asegurándole su automotor. Mientras que Johan "N" de 26 años, fue detectado en la calle Camino Viejo a Cerro de San Pedro, en la colonia Minas de San Pedro cuando manejaba a exceso de velocidad y de forma temeraria.

Finalmente, agentes femeninas respondieron a un auxilio ciudadano en la calle Privada de la Fuente, en la colonia Rancho Pavón, donde la propietaria de un vehículo señaló a una mujer de haberle rayado el automóvil en diversas partes y además intentó agredirla, observando en el lugar a la reportada, quien se identificó como Mayra "N" de 40 años.

