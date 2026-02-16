Por golpeadores, acaban tras la rejas

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a tres hombres y una mujer por presunta violencia familiar, dichas acciones se llevaron como resultado de la respuesta que se brinda a reportes ciudadanos.

Los agentes se presentaron en la calle Sierra del Carmen, en la colonia Bosques de Oriente, donde fueron recibidos por una mujer, quien indicó que su pareja la agredió de forma física y la amenazó, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, ubicando al reportado en el lugar, quien después de ser entrevistado se identificó como Javier "N" de 52 años.

Por otra parte, en la calle Paseo de las Palomas, en la colonia Hogares Populares Pavón, policías femeninas se presentaron con una mujer, quien reportó a su hija por agresiones físicas y psicológicas en su contra, teniendo contacto con la señalada quien se presentó como Juana "N" de 37 años, pidiendo la parte afectada proceder legalmente en su contra.

Finalmente, en las colonias Los Fresnos y Rancho Pavón, se brindó respuesta oportuna a reportes de dos mujeres quienes pidieron proceder legalmente contra sus parejas por violentarlas de forma física y psicológica, teniendo contacto con los denunciados Miguel "N" de 31 años y Juan "N" de 28.

A todos les hicieron saber que serían detenidos por presunta violencia familiar, para después seguir el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición.