Por homicidio, sujeto es aprehendido en Moctezuma

Elementos investigadores de la Zona Altiplano, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Filiberto "N" en el municipio de Moctezuma, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, informó la Fiscalía General del Estado.

Lo anterior, por su probable intervención en el hecho en el cual un masculino fue encontrado sin vida y con una herida en la cabeza producida por disparo de arma de fuego en diciembre de 2018, en el barrio Camposanto de la demarcación municipal referida.

El imputado se dio a la fuga, logrando evadir la acción de la justicia hasta la fecha de su localización y detención.

La orden de aprehensión fue librada por un Juez de Control del Altiplano potosino, turnada a la FGE, con la cual agentes de la Policía de Investigación lograron su detención.

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Tras su aseguramiento, se generó el Registro Nacional de Detención; se procedió a su traslado para certificación médica y, posteriormente, a su ingreso al Centro Penitenciario Estatal de la Delegación La Pila.