Por violación, aprehende FGE a un individuo

Como resultado de labores de campo, elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Fernando "N", por su probable responsabilidad en el delito de violación, informó la Fiscalía General del Estado.

Los hechos derivan de una denuncia presentada ante agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, en la que se señaló al imputado por presuntas agresiones sexuales en perjuicio de la víctima.

La Fiscalía desarrolló las indagatorias correspondientes, con las que un Juez de Control libró el mandamiento judicial respectivo.

Posteriormente, elementos de la PDI implementaron un operativo que permitió la localización y detención del señalado en la colonia Plan Ponciano Arriaga, al norte de la capital.

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Tras su captura, a Fernando "N" se le informaron sus derechos constitucionales, se le practicó la certificación médica legal y fue inscrito en el Registro Nacional de Detenciones, conforme a los protocolos establecidos.

Finalmente, el detenido fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social.