Presentan a detenidos tras enfrentamiento en San Vicente

Se les aseguró un arsenal y tres vehículos; uno de ellos es de Tamaulipas

Por Pulso Online

Marzo 21, 2026 04:20 p.m.
Foto: SSPC

Foto: SSPC

Los hombres que fueron detenidos tras enfrentarse a tiros con elementos de la Guardia Civil Estatal eran de Tamaulipas, Ciudad Valles y San Vicente. Las autoridades informaron que portaban armamento de alto poder.

Como se informó en su momento, son tres detenidos, presuntos integrantes de un grupo delictivo, y uno de ellos resultó herido.

La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron este sábado que la detención ocurrió en el eje carretero San Vicente–Tanquián.

Elementos de la Policía de Métodos de Investigación y de la Guardia Civil Estatal realizaban recorridos cuando fueron agredidos por tripulantes de un vehículo, por lo que repelieron la agresión.

Posteriormente, se detuvo a Bernardo "N", de 36 años de edad, originario de Matamoros, Tamaulipas; Juan Daniel "N", de 31 años, con domicilio en Ciudad Valles; e Ismael Guadalupe "N", de 29 años, de San Vicente. Este último resultó con una lesión en la pierna, por lo que recibió atención médica.

Como resultado del operativo, se aseguraron siete armas largas, 19 cargadores abastecidos, cartuchos útiles, ocho chalecos, tres cascos balísticos, así como una camioneta Ford Escape, modelo 2012; una Jeep Cherokee, modelo 2015; y una Toyota Hilux 2023.

Los detenidos, así como los indicios, fueron puestos a disposición de un Ministerio Público, que dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica.

Presentan a detenidos tras enfrentamiento en San Vicente
Presentan a detenidos tras enfrentamiento en San Vicente

Presentan a detenidos tras enfrentamiento en San Vicente

SLP

Pulso Online

Se les aseguró un arsenal y tres vehículos; uno de ellos es de Tamaulipas

