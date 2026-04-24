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Presunto violador es vinculado a proceso

Por Redacción

Abril 24, 2026 03:00 a.m.
A
Presunto violador es vinculado a proceso

La Fiscalía General del Estado, a través de sus agentes litigadores, obtuvo la vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de Oscar "N", por su probable responsabilidad en el delito de violación agravada.

Los hechos ocurrieron en la localidad Diego Martín, perteneciente al municipio de Salinas, donde el imputado presumiblemente agredió a una persona menor de edad; posteriormente, se sustrajo de la acción de la justicia al trasladarse a los Estados Unidos de América.

Tras su repatriación a territorio nacional, la Policía de Investigación logró su detención mediante un convenio de colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

En audiencia inicial, los Agentes Fiscales formularon la imputación correspondiente y aportaron los datos de prueba necesarios, con lo que el Juez de Control determinó vincular a proceso al señalado por el delito de violación agravada.

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Además, la autoridad judicial impuso la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Se encuentra en el penal de La Pila.

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