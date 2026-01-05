Prisión preventiva para detenido por narcomenudeo

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que Hermenegildo "N" fue vinculado a proceso por el delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo por posesión simple, tras su detención en Ciudad Valles.

De acuerdo con la investigación, el imputado fue detenido en flagrancia por elementos de la Guardia Civil Estatal, en el fraccionamiento Lomas Poniente, donde presuntamente se le aseguraron bolsitas con sustancias con características de marihuana, metanfetamina y cocaína.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que integró la carpeta de investigación y presentó los datos de prueba durante la audiencia inicial, con los que un Juez de Control determinó su vinculación a proceso.

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva justificada, por lo que el imputado permanecerá recluido en un Centro Estatal de Reinserción Social de la región mientras continúa el proceso penal.

