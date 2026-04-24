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Rapiña de pollos al volcar un tráiler en la rúa a Zacatecas

Pobladores y demás automovilistas se llevaron toda la carne que pudieron

Por Redacción

Abril 24, 2026 03:00 a.m.
A
Rapiña de pollos al volcar un tráiler en la rúa a Zacatecas

Sólo daños materiales se registraron en el choque y volcadura de un tráiler que circulaba por la carretera a Zacatecas, en donde el exceso de velocidad al tomar una curva sería la principal causa.

No hubo lesionados en este caso pero la rapiña no podía faltar y decenas de personas se llevaron todo el pollo que la unidad transportaba.

El hecho tuvo lugar antes de las 19:00 horas del miércoles, cuando el tráiler Kenworth color blanco, inicialmente circulaba por el Libramiento Norte y al tomar una curva para incorporarse a la carretera a Matehuala, al parecer le ganó el peso de la caja y acabó volcado sobre su costado izquierdo.

Para mala suerte, por ahí circulaba una camioneta Dodge RAM con doce personas a bordo, la cual alcanzó a ser golpeada por el tráiler pero afortunadamente nadie resultó herido.

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En pocos minutos al sitio llegaron habitantes de comunidades cercanas como Cerrito de Jaral, además de otros automovilistas, quienes se dieron a la tarea de llevarse los pollos que transportaba el tráiler, incluso para ello rompieron la lámina del remolque tipo caja.

Elementos de la Policía Municipal de Mexquitic de Carmona aseguran el área como primeros respondientes, y agentes de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente, siendo el tráiler remolcado a una pensión mientras se llevan a cabo las diligencias legales.

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