Raudo automóvil vuelca en la ´57

Un automóvil que circulaba a alta velocidad por la carretera a Matehuala, sufrió aparatosa volcadura al quedar con las llantas hacia arriba, no se registraron lesionados pero sí daños materiales.

Este sábado alrededor de las siete de la noche, el automóvil color gris se desplazaba a velocidad inmoderada sobre los carriles centrales de la carretera a Matehuala, con dirección al distribuidor vial Benito Juárez.

No obstante, frente al salón de baile "Chicagos", el conductor perdió el control del volante y así el auto chocó contra la guarnición para subir se al camellón lateral, donde finalmente se volcó y quedó llantas hacia arriba.

Al parecer no se registraron lesionados y agentes de la Policía Vial de Soledad acudieron a tomar conocimiento del percance, aunque se esperaba que el caso no pasara a mayores ya que aparentemente no hubo daños a terceros.