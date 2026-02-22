Raudo carro causa percance en la carretera a Rioverde

Un automóvil que circulaba a exceso de velocidad provocó aparatoso accidente en la carretera a Rioverde en donde chocó contra un poste metálico, luego se volcó y también le pegó a otro carro que por ahí circulaba.

Los hechos se suscitaron a las 13:00 horas cuando un automóvil Nissan Sentra de color blanco, circulaba a alta velocidad sobre carretera Rioverde con dirección del distribuidor Juárez hacia el Periférico Oriente.

No obstante, a la altura de la avenida Genovevo Rivas Guillén, el conductor perdió el control del volante hacia su derecha y de esta forma chocó contra el muro de contención y un poste metálico de alumbrado público, para luego volcar sobre su toldo.

Sin embargo, al volcarse se desplazó por una trayectoria de unos 75 metros y también le pegó a otro carro, Nissan Versa de color blanco que transitaba por ahí en esos momentos.

Posterior al hecho, al lugar acudieron los paramédicos pero por suerte no hubo heridos graves en el caso.

Asimismo, elementos de la Policía Vial de Soledad llegaron a tomar conocimiento del percance, ordenando el traslado de los vehículos a una pensión y ahora el conductor presunto responsable tendrá que hacerse cargo de los daños causados.