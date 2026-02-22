Raudo carro causa percance en la carretera a Rioverde
Chocó contra poste y contención, volcó y le pegó a otro auto
Un automóvil que circulaba a exceso de velocidad provocó aparatoso accidente en la carretera a Rioverde en donde chocó contra un poste metálico, luego se volcó y también le pegó a otro carro que por ahí circulaba.
Los hechos se suscitaron a las 13:00 horas cuando un automóvil Nissan Sentra de color blanco, circulaba a alta velocidad sobre carretera Rioverde con dirección del distribuidor Juárez hacia el Periférico Oriente.
No obstante, a la altura de la avenida Genovevo Rivas Guillén, el conductor perdió el control del volante hacia su derecha y de esta forma chocó contra el muro de contención y un poste metálico de alumbrado público, para luego volcar sobre su toldo.
Sin embargo, al volcarse se desplazó por una trayectoria de unos 75 metros y también le pegó a otro carro, Nissan Versa de color blanco que transitaba por ahí en esos momentos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Posterior al hecho, al lugar acudieron los paramédicos pero por suerte no hubo heridos graves en el caso.
Asimismo, elementos de la Policía Vial de Soledad llegaron a tomar conocimiento del percance, ordenando el traslado de los vehículos a una pensión y ahora el conductor presunto responsable tendrá que hacerse cargo de los daños causados.
no te pierdas estas noticias
Hombre muere en la vía pública en el fraccionamiento Nuevo Morales
Pulso Online
Policías y peritos realizaron el levantamiento del cuerpo y acordonaron la zona.
Aparatosa volcadura en carretera a Rioverde
Redacción
Únicamente se reportan daños materiales en dos vehículos
Dan último adiós a policía fallecido al cumplir su deber
Leonel Mora
Olvera Pérez fue baleado el 15 de febrero y falleció cuatro días después en un hospital de Soledad