Raudo conductor provoca fuerte choque en Coronel Romero
Se impacta contra un taxi y luego contra una caseta de vigilancia de un plantel
Un accidente vehicular se registró la tarde del domingo 11 de enero en las inmediaciones de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, luego de que el conductor de una camioneta se impactó contra la caseta de vigilancia del plantel, ubicado sobre avenida Coronel Romero.
De acuerdo con versiones preliminares, el conductor habría ingresado desde el Circuito Potosí a exceso de velocidad, lo que provocó que perdiera el control de la unidad.
Antes de estrellarse contra la caseta, chocó contra un taxi, el cual resultó con daños materiales en la parte trasera.
Al sitio acudieron autoridades de seguridad y emergencia para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, únicamente daños materiales, tanto en los vehículos involucrados como en la infraestructura de acceso a la universidad.
no te pierdas estas noticias
Fallece conductor en choque cerca de Ébano
Huasteca Hoy
El accidente fue reportado al 911, lo que generó la movilización de socorristas y corporaciones policiacas
Tres células criminales fueron desarticulas en última semana: Juárez
Samuel Moreno
El funcionario calificó el periodo como "muy productivo"
Solicita FGE datos de taxistas presuntamente involucrados en delitos
Samuel Moreno
Así lo informó la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez Acosta