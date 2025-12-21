Recupera la GCE 4 vehículos robados

En acciones preventivas y de seguridad que despliega la Guardia Civil Estatal, durante las últimas 24 horas se recuperaron cuatro vehículos con reporte de robo vigente; hay un presunto responsable detenido.

Se trata de Edgar N. de 58 años de edad, que tripulaba una camioneta Ford tipo F150, modelo 2020, en color plata con placas del estado de Chihuahua, misma que fue avistada a través de las cámaras de videovigilancia circulando sobre la carretera a Zacatecas, a la altura de la colonia Los Salazares. Al verificar el estatus legal de la unidad, arrojó que contaba con reporte de robo en Estados Unidos.

Por otra parte, a través de operativos a cargo de oficiales de la GCE, se recuperó en la colonia Española, en la capital potosina, un taxi Nissan Tsuru, robado sin violencia unas horas antes.

A su vez, en la colonia Valle del Potosí, en la ciudad capital, se localizó una camioneta Honda CRV, modelo 2017 en color negro, que había sido robada sin violencia el pasado día nueve.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por último, se informó la ubicación en la colonia Obrera, en el Municipio de Ciudad Valles, de un automóvil Nissan Versa en color blanco, que al consultar su estatus arrojó reporte de robo sin violencia del pasado 30 de octubre en el citado conjunto habitacional.

Los vehículos recuperados, así como el detenido, fueron remitidos ante el Ministerio Público para que se ahonde en las investigaciones y sean devueltos a sus legítimos propietarios.