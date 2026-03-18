Recuperan 5 autos robados en operativos de seguridad en SLP

La Guardia Civil Estatal (GCE) recuperó cinco vehículos con reporte de robo y una motocicleta como parte de operativos interinstitucionales y acciones en Puestos de Atención Ciudadana, informó la corporación.

De acuerdo con el reporte oficial, también fueron detenidas cuatro personas por la posesión de vehículos robados, quienes quedaron a disposición de las autoridades.

Además, se aseguraron otros cinco vehículos que, según lo informado, podrían estar relacionados con actividades ilícitas.

La corporación indicó que estas acciones forman parte de operativos de vigilancia realizados en distintas regiones del estado.

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