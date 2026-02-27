Recuperan auto robado en la Aviación; detienen a mujer

Elementos de la Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí recuperaron un vehículo con reporte de robo vigente y detuvieron a una mujer que lo conducía en calles de la colonia Industrial Aviación.

El aseguramiento ocurrió durante recorridos preventivos en el cuadrante norte, cuando los oficiales detectaron una unidad estacionada en sentido contrario sobre la avenida Hernán Cortés.

Acciones oficiales tras la detención de la conductora

Al entrevistar a la conductora, de 28 años de edad, los agentes notaron una actitud nerviosa, por lo que procedieron a verificar el estatus del automóvil en el Sistema Único de Información Policial del C4 Municipal. La consulta arrojó que el vehículo contaba con reporte de robo desde el año 2024.

Tras la confirmación, la mujer fue detenida y puesta a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación legal.

La SSPC informó que los datos de la unidad fueron integrados a la Plataforma Digital de Vehículos Recuperados, a fin de facilitar su consulta y eventual entrega al propietario legítimo.