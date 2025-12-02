Refuerzan vigilancia en la capital por temporada navideña

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, llamó a la población a extremar precauciones durante la temporada decembrina, cuando el pago de aguinaldos incrementa la movilidad en centros comerciales, cajeros automáticos y zonas de alta afluencia.

El funcionario recomendó evitar cargar grandes cantidades de efectivo y optar por el uso de tarjetas y aplicaciones bancarias que permiten generar tarjetas digitales y desactivar temporalmente los plásticos en caso de riesgo.

También pidió a la ciudadanía planear sus compras y, en operaciones de mayor monto como la adquisición de vehículos, solicitar el acompañamiento de la corporación para verificar la procedencia de la unidad, revisar documentación y realizar la transacción en espacios seguros como las comandancias municipales.

Villa Gutiérrez informó que el estado de fuerza de la corporación operará al 100 por ciento durante diciembre, con vacaciones suspendidas para reforzar la vigilancia en el Centro Histórico, los mercados municipales, plazas comerciales y cajeros automáticos.

Señaló que desde el encendido del árbol navideño se ha incrementado notablemente la presencia de visitantes en la zona centro, por lo que se instaló un punto de monitoreo de videovigilancia activo las 24 horas.

El secretario añadió que continúan los operativos contra "carteristas" y robos a comercio: únicamente en noviembre, dijo, alrededor de 30 personas fueron puestas a disposición por este delito, y el dispositivo se reforzará durante toda la temporada decembrina.