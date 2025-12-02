Atrapan a célula de “halcones” en Matehuala

MATEHUALA.- Una célula delictiva dedicada a realizar labores de “halconeo”, fue capturada por elementos de la Guardia Civil Estatal en el municipio de Matehuala, se trata de cuatro sujetos que también traían objetos conocidos como “ponchallantas”.

Los hechos se suscitaron en la colonia Guadalupe del mencionado municipio, donde los agentes policiales detectaron un automóvil Volkswagen Bora color negro con placas de Nuevo León, tripulado por cuatro sujetos a quienes les marcaron el alto para una revisión.

Los individuos dijeron llamarse Erick “N” de 30 años de edad y Juan “N” de 42 años, originarios del estado de Nuevo León, así como de Josué “N” de 23 años y Aníbal “N” de 37 años, originarios de Matehuala.

En la entrevista, los presuntos maleantes dijeron pertenecer a un grupo delictivo y realizar labores de “halconeo”, es decir, vigilar los movimientos policiales y reportarlos a otros integrantes.

Asimismo, en el carro les encontraron al menos 42 objetos metálicos conocidos como “ponchallantas” y que son utilizados para dañar los neumáticos de las patrullas policiales durante las persecuciones.

Se identificó a los sujetos como generadores de violencia en la zona, siendo entonces detenidos y remitidos ante las autoridades para que se les defina su situación legal.