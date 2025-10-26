logo pulso
Repartidor de aplicación resulta lesionado tras choque en el fraccionamiento Gálvez

Peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos

Por Redacción

Octubre 26, 2025 06:55 p.m.
Un repartidor de alimentos resultó lesionado la tarde de este sábado luego de chocar contra una camioneta en el fraccionamiento Gálvez, en la capital potosina.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas en la avenida José de Gálvez, a la altura de la calle Juan H. Sánchez. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta GMC verde intentaba realizar una vuelta en "U" sobre la avenida, cuando el motociclista que circulaba por el mismo carril se impactó contra la parte delantera derecha del vehículo.

El repartidor sufrió lesiones leves, mientras que ambos vehículos presentaron daños materiales. Los conductores permanecieron en el lugar en espera de llegar a un acuerdo para la reparación de los daños.

Elementos de Peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades.

