Par de “narcos” son detenidos en la colonia Las Mercedes

Dos sujetos que presuntamente vendía droga en la colonia Las Mercedes, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal, que implementaron un opertivo en la zona con el apoyo del Ejército Mexicano.

Fue la tarde del viernes, cuando los agentes patrullaban la zona de la colonia Las Mercedes, municipio de Villa de Pozos, en donde detectaron a dos sujetos que se conducían en forma sospechosa, por lo que determinaron interceptarlos para la investigación.

Los individuos dijeron llamarse Julio “N” de 44 años de edad y Juan “N” de 23 años, a quienes les fueron practicadas las revisiones y pudieron localizarles 17 dosis de “cristal” y cinco bolsas con marihuana, las cuales al parecer andaban vendiendo en la zona.

Al ahondar en las indagaciones sobre los sujetos, se obtuvo que Juan tiene antecedentes penales por delitos contra la salud al ser detenido en anteriores ocasiones.

A los dos sujetos se les leyeron los derechos que los amparan como personas en detención y finalmente fueron remitidos ante el Ministerio Público para que se les defina su situación legal.