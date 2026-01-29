Repartidor en moto es arrollado por camioneta
Vehículo le interfirió en su trayectoria cuando repartia alimentos por aplicación en la Col. Abastos
Un repartidor de alimentos por aplicación resultó lesionado luego de ser arrollado por una camioneta que le interfirió en su trayectoria, cuando circulaba por la avenida Ricardo B. Anaya en la colonia Abastos.
El hecho tuvo lugar cuando, inicialmente, una camioneta Ford color blanco se desplazaba sobre la citada avenida en dirección al oriente.
Al llegar a la calle Francisco P. Mariel, el conductor realizó maniobra de vuelta a la izquierda en un retorno, chocando de esta forma de frente contra la motocicleta que se desplazaba sobre el carril opuesto y a la que no le cedió el paso.
A causa del impacto el motociclista repartidor de comida de la aplicación Didi fue proyectado al piso, causándose lesiones considerables y fue auxiliado por algunos testigos que llamaron a los cuerpos de emergencia.
Al lugar acudieron paramédicos del municipio de Pozos, quienes atendieron al joven repartidor que presentaba lesiones considerables y fue llevado a un hospital para que recibiera atención médica.
En tanto, peritos de la Policía Vial Municipal de la capital acudieron a tomar conocimiento del accidente y se esperaba que el conductor de la camioneta pudiera llegar a un acuerdo reparatorio con el repartidor a fin de que el caso no pasara a mayores.
