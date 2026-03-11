Reporta Guardia Civil Estatal 31 detenidos en operativos de seguridad

La Guardia Civil Estatal (GCE) informó la detención de 31 personas presuntamente relacionadas con distintos hechos delictivos como resultado de diversos operativos de seguridad realizados en San Luis Potosí.

De acuerdo con la corporación, 24 de las personas fueron aseguradas por probables delitos contra la salud, con el decomiso de 205.4 gramos de marihuana, 30 dosis de "cristal" y una dosis de cocaína.

Además, la GCE reportó la detención de tres personas por violencia familiar, dos por robo, una por portación de arma prohibida y una más por ataque peligroso. En este último caso, se informó el aseguramiento de un arma de fuego, 11 cartuchos útiles y un cargador.

Durante los operativos también fueron decomisados 11 objetos conocidos como "ponchallantas", así como un vehículo con reporte de robo, localizado durante acciones de vigilancia de la División Caminos de la corporación.

La institución señaló que estos resultados forman parte de las acciones operativas que realiza en distintos puntos del estado para atender hechos relacionados con la seguridad pública.