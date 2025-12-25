Rescatan a 3 niños de maltrato infantil

Un reporte recibido por agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE) sobre un posible caso de maltrato infantil, movilizó a la Unidad Especializada en Atención a la Violencia de Género hacia la colonia Jardines del Sur, de este hecho; dos infantes de dos años de edad y un bebé fueron rescatados.

La progenitora fue detenida como una de las posibles responsables del maltrato infantil y violencia familiar.

Luego de recibir la alerta, nuestros oficiales estatales se aproximaron al lugar, en donde visualizaron a dos niños que lloraban y estaban en condiciones insalubres.

En la vivienda estaba una mujer, quien indicó no haber llamado a ninguna patrulla, tratando de evadir a los uniformados. Posteriormente, subió con los menores a la azotea de la vivienda, poniendo en riesgo su integridad y la de sus hijos.

Tras dialogar con ella y lograr que bajara, se le indicó que incurría en prácticas que ponían en peligro la vida de sus hijos, además de indicarle que no se encontraban en buenas condiciones para su desarrollo, lo que les ponía en una situación vulnerable. Por ello, de inmediato dieron aviso a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.

Derivado de lo anterior, la mujer fue notificada que sería puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, en donde se definirá su situación legal. Mientras que los dos niños y el bebé, quedaron bajo la tutela temporal de PPNNA.

Con un trato digno y humanitario, agentes de la Guardia Civil Estatal trabajan en favor de nuestras futuras generaciones, guiando su actuar en todo momento, bajo estricto apego a los derechos humanos.