Rescatan a abuelitos atrapados en incendios

En dos intervenciones distintas, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana actuaron de manera oportuna y heroica para auxiliar a personas adultas mayores que se encontraban en peligro a causa de incendios registrados en sus viviendas. Gracias a la rápida respuesta y determinación de los oficiales, se logró el rescate de los moradores y la contención inicial del fuego previo al arribo de los cuerpos de emergencia.

El primer hecho ocurrió la noche del martes en la colonia Las Pilitas, donde oficiales de Policía Vial atendieron el apoyo urgente de una ciudadana para acudir al domicilio de su madre, ubicado en la avenida Curier, ya que la vivienda se estaba incendiando.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron la casa envuelta en una densa nube de humo y fueron informados de que la propietaria, una mujer de 63 años, permanecía atrapada en la planta alta. Sin dudarlo y poniendo en riesgo su integridad, los agentes ingresaron al inmueble, localizaron a la adulta mayor y la pusieron a salvo.

Posteriormente, la mujer explicó que el incendio se originó por una resistencia que utilizaba para calentar agua, la cual provocó que se incendiara ropa almacenada en la habitación. Tras percatarse de que el fuego la superaba, logró comunicarse con su hija, quien solicitó el auxilio a los oficiales que patrullaban la zona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El segundo incidente se registró la madrugada de este miércoles en la calle 3 de la colonia Industrial Aviación. En este caso, oficiales de Guardia Municipal adscritos a la Jefatura Regional Norte acudieron al llamado de emergencia, encontrando una vivienda envuelta en llamas donde permanecían atrapados dos adultos mayores, una mujer de 68 años que utiliza silla de ruedas y un hombre de 60 años.

Vecinos intentaban contener el fuego, y al identificar la presencia policial, informaron que los moradores seguían dentro del inmueble. Ante el inminente riesgo, los oficiales ingresaron de manera heroica para rescatarlos. Tras ponerlos a salvo, continuaron con acciones para tratar de controlar el incendio, que ya había consumido gran parte de la vivienda.

Instantes después, elementos de Protección Civil Municipal y del Cuerpo de Bomberos arribaron al sitio para sofocar por completo el fuego, que presuntamente fue ocasionado por un cortocircuito en un calentador eléctrico. Los moradores fueron atendidos por paramédicos del Sector Salud y trasladados a un hospital para su valoración médica. En ambos casos, personal policial procedió al acordonamiento y resguardo de las viviendas, en espera de la valoración de riesgos y daños por parte del área de infraestructura de Protección Civil.

Ante estos hechos que van más allá de la función policial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reconoce el compromiso, valentía y vocación de servicio de los oficiales que, con acciones decisivas, evitaron una tragedia mayor, salvaguardar la integridad de las personas afectadas.