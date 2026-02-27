logo pulso
Rescatan a hombre en lo alto de puente en carretera a Rioverde

Policías municipales de Soledad lograron ponerlo a salvo

Por Redacción

Febrero 27, 2026 09:38 a.m.
A
Elementos de la Guardia Civil Municipal evitaron que un hombre presuntamente atentara contra su vida la noche de este jueves, luego de que estaba en el puente vehicular del bulevar Valle de los Fantasmas (Carretera a Rioverde) a la altura del cruce con Circuito Potosí.

De acuerdo con la corporación, la intervención se dio tras un reporte ciudadano que alertó sobre la presencia de un individuo en la parte alta de la estructura.

Los agentes acudieron de inmediato al lugar y, siguiendo los protocolos de actuación en situaciones de crisis, entablaron diálogo con la persona durante varios minutos hasta lograr sujetarla y ponerla a salvo.

Una vez resguardado, el hombre fue trasladado a la comandancia central para su valoración médica y recibir atención integral.

La Guardia Civil Municipal reiteró que mantiene su compromiso de actuar con responsabilidad y vocación de servicio ante este tipo de emergencias, priorizando la protección de la vida y la integridad de la ciudadanía.

