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Seguridad

Rescatan a obrero atrapado en zanja tras derrumbe

Paramédicos y bomberos voluntarios atendieron al trabajador y lo trasladaron al hospital por lesiones

Por Huasteca Hoy

Abril 21, 2026 04:42 p.m.
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Rescatan a obrero atrapado en zanja tras derrumbe

Un hombre estuvo a punto de perder la vida al quedar atrapado en una zanja tras un derrumbe en una obra dentro de un rancho que se ubica rumbo al ejido Los Huastecos.

El afectado es un hombre joven, quien labora en una constructora; sin embargo, no se obtuvieron sus datos personales.

De acuerdo con la información recabada, el obrero se encargaba de realizar excavaciones y se encontraba dentro de una zanja cuando ocurrió el derrumbe, quedando sepultado.

Sobrevivió debido a que contaba con equipo de seguridad y a que en la zona había una brigada de paramédicos, quienes actuaron de inmediato y lograron rescatarlo en cuestión de minutos.

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Socorristas de los Bomberos Voluntarios de Tamuín acudieron en apoyo y, debido a que sufrió lesiones en piernas y brazos, fue necesario trasladarlo al Hospital Básico Comunitario.

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