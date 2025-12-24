Rescatan a tres menores maltratados; madre fue detenida

Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) rescataron a tres menores de edad —dos niños de dos años y un bebé—tras atender un reporte por presunto maltrato infantil cometido por su madre, en un domicilio de la colonia Jardines del Sur, en la capital potosina.

De acuerdo con la información oficial, el reporte movilizó a la Unidad Especializada en Atención a la Violencia de Género de la GCE. Al arribar al inmueble, los agentes observaron a dos menores llorando y en condiciones insalubres, dentro de la vivienda.

En el lugar se encontraba una mujer, identificada como progenitora de los menores, quien negó haber solicitado la presencia policial y trató de evadir a los uniformados. Posteriormente, subió con los niños a la azotea del domicilio, acción que, según el reporte, puso en riesgo su integridad física.

Tras dialogar con ella, los agentes lograron que descendiera con los menores y le indicaron que las condiciones en las que se encontraban representaban un riesgo para su desarrollo y seguridad, colocándolos en una situación de vulnerabilidad.

Ante estos hechos, la Guardia Civil Estatal dio aviso a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes(PPNNA), instancia que asumió la tutela temporal de los tres menores.

La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se definirá su situación legal por los probables delitos de maltrato infantil y violencia familiar.

La autoridad estatal informó que la intervención se realizó con apego a los derechos humanos, mientras continúan las investigaciones correspondientes.