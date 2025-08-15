logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Fotogalería

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Riña deja mujer muerta previo al Puebla–San Luis

Las autoridades investigan el violento enfrentamiento entre ambulantes cerca del estadio Cuauhtémoc que cobró la vida de una mujer.

Por El Universal

Agosto 15, 2025 08:06 p.m.
A
Riña deja mujer muerta previo al Puebla–San Luis

PUEBLA, Pue., agosto 15 (EL UNIVERSAL).- Una riña entre comerciantes dejó un saldo de una mujer muerta y un herido en las inmediaciones del estadio Cuauhtémoc, donde se tiene programado un partido de fútbol entre Puebla y San Luís.

Los hechos ocurrieron la tarde de hoy en las inmediaciones del estadio, donde integrantes de dos organizaciones de ambulantes se enfrentaron a golpes y tiros por espacios para su venta.

Los reportes policiales, señalan que estarían involucradas las organizaciones Antorcha Campesina y la organización de vendedores ambulantes 28 de Octubre.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad de Puebla, confirmaron que derivado de este enfrentamiento, el saldo es de un hombre lesionado por proyectil de arma de fuego y una mujer sin vida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A pesar del hecho de violencia, el Gobierno estatal dijo que garantiza la seguridad de las y los asistentes al partido de fútbol que se realizará en el estadio Cuauhtémoc.

En la zona permanece un dispositivo de seguridad perimetral, así como patrullajes para la localización de los responsables, quienes al parecer se dieron a la fuga a bordo de un vehículo.

En tanto, se dio parte a la Fiscalía General del Estado a fin de iniciar las investigaciones correspondientes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Riña deja mujer muerta previo al Puebla–San Luis
Riña deja mujer muerta previo al Puebla–San Luis

Riña deja mujer muerta previo al Puebla–San Luis

SLP

El Universal

Las autoridades investigan el violento enfrentamiento entre ambulantes cerca del estadio Cuauhtémoc que cobró la vida de una mujer.

Fotos | Trailero es embestido por tren en la Zona Industrial
Fotos | Trailero es embestido por tren en la Zona Industrial

Fotos | Trailero es embestido por tren en la Zona Industrial

SLP

PULSO

Los hechos se registraron cerca de las 13:00 horas de este vienes

Cae sujeto revendiendo boletos para el palenque de Fenapo
Cae sujeto revendiendo boletos para el palenque de Fenapo

Cae sujeto revendiendo boletos para el palenque de Fenapo

SLP

PULSO

Los policías se percataron del hecho, en las inmediaciones del recinto ferial

Confirma García Cázares muerte de detenido en sede de la FGE (video)
Confirma García Cázares muerte de detenido en sede de la FGE (video)

Confirma García Cázares muerte de detenido en sede de la FGE (video)

SLP

Rubén Pacheco

Se abrió una carpeta de investigación, a fin de establecer cuál fue la causa del deceso