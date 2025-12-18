logo pulso
Roba Oxxos: detienen a "El Chano"

Cuenta con orden de aprehensión por robos a tiendas de conveniencia.

Por Redacción

Diciembre 18, 2025 02:15 p.m.
A
Roba Oxxos: detienen a "El Chano"

La Guardia Civil Estatal detuvo a Raúl N., alias "El Chano", señalado como presunto responsable de robos a tiendas Oxxo en el sur de la ciudad de San Luis Potosí, de acuerdo con información presentada en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz Social.

Según el reporte oficial, el detenido, de 36 años de edad, estaría vinculado a por lo menos 12 robos cometidos en lo que va del mes, algunos con violencia, en distintos establecimientos de la cadena de conveniencia.

Las autoridades informaron que el sujeto contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo a comercio con violencia, emitida el 7 de noviembre de 2025, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

El secretario estatal de Seguridad, Jesús Juárez Hernández, expuso que la detención se derivó de operativos realizados durante las últimas 24 horas en la capital potosina, como parte de acciones coordinadas entre corporaciones estatales, federales y municipales.

El caso se integra a las investigaciones en curso relacionadas con delitos contra comercios, particularmente tiendas de conveniencia, en la zona sur de la ciudad.

