logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"EL CASCANUECES" FESTIVAL NAVIDEÑO ZAMUDIO 2025

Fotogalería

"EL CASCANUECES" FESTIVAL NAVIDEÑO ZAMUDIO 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Roban celular a una mujer embarazada

Por Redacción

Diciembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Roban celular a una mujer embarazada

CIUDAD VALLES.- Un hombre le arrebató el teléfono celular a una mujer embarazada que caminaba por el fraccionamiento Norte Residencial.

El ilícito ocurrió durante la noche del viernes, cuando la víctima caminaba por la calle Río Axtla, en una zona oscura cercana a la intersección con la calle Manuel José Othón.

Un hombre robusto, que vestía pantalón de mezclilla azul y camisa a cuadros, se interpuso en el camino de la mujer y le quitó su celular; posteriormente se dio a la fuga hacia un arroyo.

La afectada pidió ayuda y se realizó un reporte al Sistema de Emergencias 9-1-1, por lo que se movilizaron oficiales de la Guardia Civil Estatal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sin embargo, el delincuente no fue localizado y los agentes orientaron a la víctima para que interpusiera una denuncia ante la FGE, autoridad que tendrá que realizar las investigaciones para dar con el ladrón.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Asegura Fiscalía dos vehículos en Salinas y El Naranjo
Asegura Fiscalía dos vehículos en Salinas y El Naranjo

Asegura Fiscalía dos vehículos en Salinas y El Naranjo

SLP

Redacción

La Policía de Investigación recuperó una camioneta con reporte de hurto

Persecución en Ciudad Valles deja dos detenidos
Persecución en Ciudad Valles deja dos detenidos

Persecución en Ciudad Valles deja dos detenidos

SLP

Huasteca Hoy

Policías de la Guardia Civil Estatal capturan a sospechosos luego de persecución en la colonia 20 de Noviembre.

Roban planta de luz en construcción de Lomas; detienen a dos
Roban planta de luz en construcción de Lomas; detienen a dos

Roban planta de luz en construcción de Lomas; detienen a dos

SLP

Redacción

Los sujetos intentaban huir sobre la avenida Sierra Vista

Chofer de camioneta embiste a dos motociclistas en Tamuín
Chofer de camioneta embiste a dos motociclistas en Tamuín

Chofer de camioneta embiste a dos motociclistas en Tamuín

SLP

Huasteca Hoy

Fue necesario trasladarlos al Hospital Básico Comunitario