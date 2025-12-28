Roban celular a una mujer embarazada

CIUDAD VALLES.- Un hombre le arrebató el teléfono celular a una mujer embarazada que caminaba por el fraccionamiento Norte Residencial.

El ilícito ocurrió durante la noche del viernes, cuando la víctima caminaba por la calle Río Axtla, en una zona oscura cercana a la intersección con la calle Manuel José Othón.

Un hombre robusto, que vestía pantalón de mezclilla azul y camisa a cuadros, se interpuso en el camino de la mujer y le quitó su celular; posteriormente se dio a la fuga hacia un arroyo.

La afectada pidió ayuda y se realizó un reporte al Sistema de Emergencias 9-1-1, por lo que se movilizaron oficiales de la Guardia Civil Estatal.

Sin embargo, el delincuente no fue localizado y los agentes orientaron a la víctima para que interpusiera una denuncia ante la FGE, autoridad que tendrá que realizar las investigaciones para dar con el ladrón.