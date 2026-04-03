Roban vehículo cerca de la Feria en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.-Un hombre denunció el robo de su camioneta en Ciudad Valles; la dejó estacionada cerca de los terrenos de la Feria.

El miércoles, poco antes de la medianoche, un hombre identificado como Héctor "N" reportó al Sistema de Emergencias 9-1-1 el robo de su camioneta Ford Ranger verde, modelo 1994, con placas de circulación TG-0123-H de San Luis Potosí.

Refirió que alrededor de las 22:00 horas la dejó estacionada en la calle Estadio, a un lado del campo deportivo Parque Valles, en la colonia Cuauhtémoc, y regresó por ella alrededor de las 23:30 horas, pero ya no la encontró.

Como señas particulares, la unidad tiene redilas negras y dos faros auxiliares pequeños en la parrilla delantera; además, en la puerta de la caja tiene la pintura dañada.

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Las corporaciones policiales iniciaron un operativo para tratar de localizarla, pero hasta la mañana de este jueves todavía no la encontraban. El afectado ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.