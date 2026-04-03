logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El Cigala llena Fundadores en el Festival de Primavera

Fotogalería

El Cigala llena Fundadores en el Festival de Primavera

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Roban vehículo cerca de la Feria en Ciudad Valles

Por Redacción

Abril 03, 2026 03:00 a.m.
A
Roban vehículo cerca de la Feria en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.-Un hombre denunció el robo de su camioneta en Ciudad Valles; la dejó estacionada cerca de los terrenos de la Feria.

El miércoles, poco antes de la medianoche, un hombre identificado como Héctor "N" reportó al Sistema de Emergencias 9-1-1 el robo de su camioneta Ford Ranger verde, modelo 1994, con placas de circulación TG-0123-H de San Luis Potosí.

Refirió que alrededor de las 22:00 horas la dejó estacionada en la calle Estadio, a un lado del campo deportivo Parque Valles, en la colonia Cuauhtémoc, y regresó por ella alrededor de las 23:30 horas, pero ya no la encontró.

Como señas particulares, la unidad tiene redilas negras y dos faros auxiliares pequeños en la parrilla delantera; además, en la puerta de la caja tiene la pintura dañada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las corporaciones policiales iniciaron un operativo para tratar de localizarla, pero hasta la mañana de este jueves todavía no la encontraban. El afectado ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Peatón ocasiona aparatoso accidente al atravesarse
Peatón ocasiona aparatoso accidente al atravesarse

Peatón ocasiona aparatoso accidente al atravesarse

SLP

Redacción

Arde bodega en empresa de la Zona Industrial
Arde bodega en empresa de la Zona Industrial

Arde bodega en empresa de la Zona Industrial

SLP

Redacción

Las llamas alcanzaron grandes alturas ya que se quemaban pilas de litio

Joven fallece al chocar con su motocicleta
Joven fallece al chocar con su motocicleta

Joven fallece al chocar con su motocicleta

SLP

Redacción

Impactó contra un vehículo desconocido en la carretera Valles-Rioverde

Jornaleros bloquean obra con fines de extorsión
Jornaleros bloquean obra con fines de extorsión

Jornaleros bloquean obra con fines de extorsión

SLP

Redacción