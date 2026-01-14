Salida y choque de un tráiler en la Carr. a Zacatecas

Sólo daños en salida de camino y choque de un tráiler en la carretera a Zacatecas.

Los hechos se registraron a las 15:00, cuando el conductor de un tráiler con caja seca acoplada que circulaba sobre carretera a Zacatecas con dirección al norte, al llegar al km 17, a la altura de la comunidad de Los López, municipio de Mexquitic de Carmona, se sale hacia su derecha e impacta con una señalética y le pega levemente a un tráiler de color azul con doble timba acoplada, solo se reportaron daños.

Elementos de la Guardia Nacional toman conocimiento del incidente .