Salió de un baldío con planta de marihuana; fue detenido

Oficiales de Guardia Municipal lo sorprendieron y efectuaron el aseguramiento

Por Redacción

Octubre 18, 2025 04:02 p.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

Oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) efectuaron el aseguramiento de una persona de sexo masculino que fue detectado quemando basura en un lote baldío y al realizar una inspección de seguridad se le encontró hierba seca verde similar a la marihuana.

Oficiales municipales adscritos a la Unidad Mixta de Intervención y Reacción, circulaban sobre la avenida Iztaccíhuatl, cuando notaron la presencia de un hombre sobre un lote baldío, mismo que se encontraba realizando la quema de basura, falta contemplada en el Bando de Policía y Gobierno, por lo que se le informó del procedimiento correspondiente.

Fue entonces que el hombre adoptó una actitud violenta hacia los oficiales lanzando insultos y empujando a un agente para evitar su arresto. Luego de ser asegurado, se le realizó una revisión preventiva de seguridad encontrando que envuelta en una playera tenía una hierba seca verde con las características similares a la marihuana.

Ante el probable hecho constitutivo de delito, los agentes municipales realizaron la detención de Oscar "N" de 38 años, a quien le fueron leídos los derechos que le asisten como persona detenida y luego de una certificación médica, fue presentado a la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

