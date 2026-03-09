logo pulso
Dueño del Inter Miami revela salario de Lionel Messi

Dueño del Inter Miami revela salario de Lionel Messi

Seguridad

Se acaba carro al chocar en contención

Por Redacción

Marzo 09, 2026 03:00 a.m.
Se acaba carro al chocar en contención

Un automóvil quedó prácticamente en pérdida total luego de estrellarse contra el muro de contención cuando circulaba por la carretera a Rioverde, a la altura de la colonia Rivas Guillén.

El hecho tuvo lugar después del mediodía de este domingo, en que el automóvil Volkswagen Bora color negro, se desplazaba por la mencionada carretera del Periférico Oriente hacia el distribuidor Juárez.

Al aproximarse a la calle Víctor Cerveza Pacheco, en la colonia Rivas Guillén, el conductor perdió el control del volante a la izquierda para así impactarse contra el muro de contención, en donde derribó al menos un tramo de concreto y acabó detenido sobre el asfalto, obstruyendo el carril central.

A causa del impacto el auto acabó totalmente destrozado de la parte frontal y quedó inservible por completo, siendo retirado con una grúa hacia una pensión.

Elementos de la Policía Vial de Soledad tomaron conocimiento del accidente, en el que no hubo lesionados y el conductor involucrado se haría cargo de los gastos originados por el hecho.

